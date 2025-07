Sectorul din București unde a crescut cel mai mult chiria – analiză Storia

11:20

Festivalul Neversea Kapital debutează, vineri, pe Arena Națională, cu DJ internaționali și reguli stricte de acces. Vor evolua pe scenă DJ Paul Kalkbrenner, Axwell, Lost Frequencies, John Summit, Don Diablo, R3hab, Salvatore Ganacci, Alok, Charlotte de Witte, Deborah de Luca, Nina Kraviz, Korolova și alți artiști. Festivalul Neversea Kapital are loc în perioada 4-6 iulie