Lovitură dură pentru FCSB! Daniel Bîrligea e OUT pentru Supercupa României

15:00

După recalcularea pensiilor, Ion Ţiriac a fost întrebat direct despre suma uriaşă de bani pe care o încasează lună de lună de la statul român. Din informaţiile apărute în spaţiul public, Ion Ţiriac are o pensie de 12.000 de lei. Această sumă îi intră în conturi miliardarului român pentru că, timp de 20 de ani, […] The post Ion Ţiriac, întrebat direct despre pensia uriaşă pe care o încasează de la statul român! Ce a putut răspunde miliardarul appeared first on Antena Sport.