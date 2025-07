Ce a spus Bonny despre Cristi Chivu, după ce a devenit primul jucător transferat de Inter în mandatul românului

18:40

Thomas Partey, fostul jucător al lui Arsenal, a fost pus sub acuzare pentru şase infracţiuni. Este vorba despre cinci infracţiuni de viol şi una de agresiune sexuală. Partey, care tocmai s-a despărţit de Arsenal, la finalul sezonului recent încheiat, urmează să ajungă în faţa judecătorilor pe data de 5 august. Thomas Partey este acuzat de […] The post Thomas Partey este acuzat de viol şi agresiune sexuală! appeared first on Antena Sport.