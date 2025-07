Valentin Mihăilă, la un pas de plecarea Parma. Giovanni Becali a confirmat posibilul transfer: „Contract pe patru ani”

13:50

Antrenorul Goran Ivanisevic i-a făcut o evaluare dură a lui Stefanos Tsitsipas, spunând că „nu a văzut în viaţa sa un jucător mai nepregătit", după eliminarea numărului 26 mondial în primul tur la Wimbledon. Tsitsipas, vicecampion la Roland Garros în 2021 şi la Australian Open în 2023, a fost nevoit să se retragă luni din […]