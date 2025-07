Ce a spus Gigi Becali despre debutul cu gol al lui Dennis Politic la FCSB. Mesaj direct pentru jucătorul său

12:00

FCSB a primit o veste extrem de proastă chiar cu o seară înainte de Supercupa României cu CFR Cluj. Daniel Bîrligea a acuzat probleme medicale şi va rata prima partida oficială din noul sezon, iar riscul să nu fie prezent nici la manşa tur cu Inter d’Escaldes este destul de ridicat. “Nouarul” campioanei a acuzat […] The post Lovitură dură pentru FCSB! Daniel Bîrligea e OUT pentru Supercupa României appeared first on Antena Sport.