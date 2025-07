Nu ai bani, poți să mori. Sute de mii de români, lăsați fără asigurare medicală

13:10

În noianul de acțiuni corporatiste care au ocolit conceptul de bază al Aviației “Safety first” (Siguranța înainte de orice) și care au condus la catastrofe precum cele cu avioanele Boeing 737 MAX, și nu numai, iată că apare și o luminiță la capătul tunelului. Potențialul unei catastrofe nu poate fi subestimat dar poate fi redus […] The post Aviația și ușa lui Păcală! first appeared on Ziarul National.