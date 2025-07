Software open source: S-CORE, ambiția producătorilor auto europeni

14:30

Cea mai importantă decizie luată în ultima ședință a CSAT nu a fost scrisă clar în comunicate, dar poate fi citită printre rânduri, cu puțină atenție și multă neliniște. Sub masca „solidarității" și a „sprijinului pentru Ucraina", România este împinsă încet, dar sigur, spre linia frontului. Iar inițiatorul acestei manevre periculoase pare a fi nimeni […]