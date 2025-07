Sector 2 | Cuplurile ar putea primi până la 20.000 de lei pentru fertilizare in vitro (FIV). Proiectul urmează să fie supus la vot pe 19 iulie

20:20

Capitala și Ilfovul intră, din nou, sub cod portocaliu de caniculă, începând de duminică, 6 iulie. Temperaturile maxime se vor încadra între 37 și 39 de grade, avertizează Agenția Națională de Meteorologie (ANM). Valul de caniculă va acoperi aproape toată țara. Avertizarea este valabilă în intervalul 6 iulie, ora 10:00 – 7 iulie, ora 10:00. Primul […] The post METEO | Cod portocaliu de caniculă, duminică, în Capitală appeared first on Buletin de București.