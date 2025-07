Sector 1 | Lucrări de reparații pe strada General Ștefan Burileanu, din Cartierul Aviației

15:10

CFR Călători suplimentează vagoanele pentru garniturile din programul estival „Trenurile Soarelui", datorită numărului mare de călători ce aleg să meargă către mare cu trenul. De asemenea, sunt introduse două trenuri noi pentru festivalul Beach Please. La nivel național circulă 54 de trenuri, dintre care 36 (18 perechi) trec prin Capitală, după cum se arată într-un […]