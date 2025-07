Sector 2 | 220 de câini ar putea fi sterilizați gratuit. Proiectul va fi supus la vot pe 19 iulie.

11:30

Căldura se intensifică în sudul țării începând de luni, 7 iulie, astfel încât codul portocaliu de caniculă sub care află astăzi Capitala și Ilfovul se transformă în cod roșu. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 38 și 41 grade, avertizează meteorologii. Avertizarea este valabilă în intervalul 8 […]