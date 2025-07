Deraiere la Mogoșoaia a unui marfar. Circulația trenurilor spre aeroport a fost oprită 3 ore | Club feroviar

14:00

Trenul spre Aeroportul Otopeni a devenit a patra cea mai importantă rută feroviară din țară, după numărul de bilete vândute într-un an. Linia de cale ferată Gara de Nord – Aeroportul internaţional „Henri Conadă” a ajuns anul trecut la un trafic de 1,4 milioane de pasageri, în creştere faţă de un milion de pasageri anul […] The post 1,4 milioane de pasageri au folosit trenul spre Aeroportul Otopeni, în 2024. Linia a devenit a patra cea mai importantă rută feroviară din țară appeared first on Buletin de București.