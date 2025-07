Un nou pod finalizat în județul Cluj: investiție de peste 2,5 milioane lei la Mănăstireni

10:30

Maratonul Sterilizărilor Gratuite, cunoscut sub denumirea Spay Day, revine și în 2025 la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca. Evenimentul va avea loc pe 11 iulie, în cadrul Facultății de Medicină Veterinară, și este dedicat sterilizării gratuite a câinilor și pisicilor, atât cu stăpân, cât și fără. Începând cu ora 08:30, […]