La Cluj a început Boovie, festivalul de book-trailere

După înfrângerea din Supercupa României, CFR Cluj are parte de un nou test important: partida cu Paksi FC, campioana Cupei Ungariei, în primul tur preliminar al UEFA Europa League. Meciul se va disputa în această seară, de la ora 20:00, pe terenul formației maghiare. Lot afectat de absențe pentru Dan Petrescu Antrenorul Dan Petrescu are […]