CFR Cluj – Unirea Slobozia 2-1: Final controversat în Gruia

11:20

Până ajungi să dansezi pe ritmurile lui Justin Timberlake, Queens Of The Stone Age sau Shaggy, fă un prim pas spre magia festivalului: ridică-ți brățara de acces direct din zona Atrium a Iulius Mall Cluj. Iulius Mall găzduiește și în acest an standul „Pre-Swap Your Ticket”, locul unde participanții pot ridica în avans brățările de […] The post Află de unde îți poți ridica brățara pentru Electric Castle 2025! appeared first on ViaClujTV.