Câţi bani a primit Chelsea după ce a câştigat Mondialul Cluburilor. Suma uriaşă acordată de FIFA

12:20

Luis Enrique și PSG se pregătesc pentru finala Campionatului Mondial al Cluburilor, acolo unde o vor întâlni pe Chelsea, în ultimul act care va avea loc pe MetLife Stadium, arena care va găzdui și finala World Cup 2026 de anul viitor. Câștigătoare a trofeului UEFA Champions League, PSG a avut parte de un an fantastic […] The post Luis Enrique și PSG, tot mai aproape de a intra în istorie! Nimeni nu a mai reușit acest lucru appeared first on Antena Sport.