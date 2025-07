Andrei Nicolescu a făcut scandal după meciul cu Csikszereda! Ameninţări la adresa gazdelor: “Ruşine absolută”

12:00

Un moment superb a avut loc după ce Wimbledon 2025 şi-a aflat câştigătorii. Jannik Sinner şi Iga Swiatek sunt campionii probelor de simplu din acest an, iar cei doi au ales să respecte tradiţia. În fiecare an, la All England Club, cei doi campioni se întâlnesc pe ringul de dans, pentru a avea parte de […] The post Iga Swiatek şi Jannik Sinner au oferit dansul campionilor, după trofeele cucerite la Wimbledon 2025 appeared first on Antena Sport.