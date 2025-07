Oltenii se revoltă! Reproşuri dure ale celor de la Universitatea Craiova la adresa CCA: “Două greşeli grave”

19:20

FCSB are un obiectiv uriaş în acest sezon. Campioana din Liga 1 forţează calificarea în grupa de Champions League. Asta înseamnă că ar trebui să treacă 4 tururi preliminare. În prima manşă a turului 1 preliminar, băieţii lui Elias Charalambous s-au impus cu scorul de 3-1 în faţa celor de la Inter Club d’Escaldes, scor […] The post Ce şanse are FCSB de a ajunge în grupa Ligii Campionilor. Specialiştii au dat verdictul appeared first on Antena Sport.