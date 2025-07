Iga Swiatek şi Jannik Sinner au oferit dansul campionilor, după trofeele cucerite la Wimbledon 2025

16:40

Partida dintre Petrolul şi Oţelul este cea care deschide ziua de duminică a primei etape din Liga 1. Este meci între două echipe care au fost protagoniste în play-out-ul sezonului trecut. Şi în această stagiune cele două au ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Oţelul-Petrolul se joacă astăzi, de la ora 18.30, în format live […] The post Oţelul-Petrolul, Live SCORE 18.30. Duel tare între echipele lui Laszlo Balint şi Liviu Ciobotariu appeared first on Antena Sport.