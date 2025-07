Gabi Balint, verdict dur pentru FCSB după 1-2 cu Inter d’Escaldes: “Mai mult nu cred că vor face”

23:40

Gigi Becali şi-a ieşit din minţi după umilinţa încasată de către cei de la FCSB în faţa celor de la Inter Club d’Escaldes, scor 1-2. În ciuda scorului final neverosimil, campioana merge mai departe. Asta datorită victoriei din prima manşă, scor 3-1. Gigi Becali i-a făcut praf pe jucătorii celor de la FCSB. Primul pe […] The post Gigi Becali dă de pământ cu jucătorii de la FCSB! Umilinţa din Andorra l-a scos din minţi: “Nu mai am cuvinte” appeared first on Antena Sport.