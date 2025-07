Lovitură pentru hackerii ruși: Europol a destructurat o rețea ce a atacat sute de obiective critice din Europa

06:10

Pentru al șaisprezecelea an la rând, Iașul se transformă, între 6 și 10 august, în Capitala Filmului Românesc, prin festivalul Serile Filmului Românesc (SFR). De 16 ani, festivalul oferă publicului filme în premieră și avanpremieră, proiecții speciale și momente dedicate celor care au adus o contribuție în teatrul și cinematografia românească. Anul acesta, secțiunea „Documentare" [...]