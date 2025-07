Elena Udrea a fost eliberată condiționat. La Cireșica, cineva deja aruncă în lăutari cu bani din vânzări anterioare

18:10

Zeci de mii de festivalieri au luat cu asalt gara din Costinești după încheierea festivalului „Beach, please!", transformând peronul într-o simulare de criză umanitară. Atmosferă sufocantă, înghesuială extremă și trenuri care vin când își aduc […]