Universitatea Craiova – FC Argeș LIVE TEXT (21:30). Mirel Rădoi țintește prima victorie a noului sezon

21:30

Dan Petrescu a primit o dublă lovitură în returul dintre CFR Cluj şi Paksi, din primul tur preliminar de Europa League. Doi titulari ai clujenilor s-au accidentat în prima repriză a partidei din Gruia. CFR Cluj luptă pentru calificarea în turul secund din Europa League, după 0-0 în tur cu Paksi. În cazul unei calificări, […] The post Dublă lovitură primită de Dan Petrescu. Doi titulari de la CFR Cluj s-au accidentat în returul cu Paksi appeared first on Antena Sport.