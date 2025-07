Impresarul lui Denis Drăguş, detalii despre transfer: “Vrea să fie concentrat 100% pe echipa naţională”

08:10

Ferrari șarjează la Mugello. După cum scriu cei de la The Race, o acțiune promoțională ar putea influența destinul celei de-a doua părți a acestui sezon. Este vorba de o zi de filmare organizată joi de Ferrari, în cadrul căreia a fost testată și noua suspensie spate a scuderiei. Suspensia spate, o zonă-cheie Suspensia punții […] The post Ferrari șarjează la Mugello appeared first on Antena Sport.