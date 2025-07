OFICIAL | Hakim Abdallah a plecat de la Dinamo! Anunţul făcut de echipa din Ştefan cel Mare: “Mulţumim!”

19:30

Emoție, ambiție și viteză pură. Așa se anunță acest weekend la Alba Iulia, unde debutează Campionatul Național de Super Rally 2025, competiția fondată de legendarul Mihai Leu în urmă cu 8 ani. În prim-plan se află și o echipă de familie devenită deja model în motorsportul românesc: Radu și Nicolas Benea, tată și fiu, pregătiți […]