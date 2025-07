Ce l-a nemulțumit pe Mirel Rădoi în 3-1 cu FC Argeș: “Cam toate echipele vor avea ocazii contra noastră”

14:30

Genoa şi Inter au oficializat împrumutul lui Valentin Carboni de pe Giuseppe Meazza la formaţia patronată de Dan Şucu. "Grifonii" l-au adus pe argentinianul de 20 de ani în speranţa de a aduce un plus de energie la echipa care a terminat pe locul 13 în Serie A. Afacerea dintre cele două cluburi presupune împrumutul