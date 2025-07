Alege ce citești

11:50

Într-o țară sufocată de taxe, inflație și austeritate „cu ștaif european", apare un nou colț de rai. Nu pentru noi, ci pentru Trump și clanul său, care tocmai a decis că România e bună de business. Proiectul Trump Tower Bucharest, un parteneriat între The Trump Organization și SDC Imobiliare, promite apartamente de lux, facilități „exclusiviste"