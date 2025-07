Belgienii, verdict despre tactica lui Mircea Rednic! Cum văd jocul lui Standard Liege, în noul sezon

22:20

Dennis Man nu mai este dorit la Parma, dar a intrat în primul amical al verii. Tricolorul a evoluat în jocul şcoală contra echipei U20 a clubului de pe Ennio Tardini. Jucătorul nostru a intrat pe finalul disputei amicale. După plecarea lui Valentin Mihăilă, cei de la Parma vor să scape şi de Dennis Man. […] The post Dennis Man, revenire în stil mare la Parma! Reacţia suporterilor la intrarea în teren a tricolorului appeared first on Antena Sport.