Jurnal Antena Sport | FCSB ar putea să o întâlnească pe Qarabag în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor

Cristi Chivu a primit o veste uriaşă, înainte ca Inter să se reunească. Ademola Lookman a refuzat-o pe Napoli, deoarece îşi doreşte un transfer la formaţia pregătită de antrenorul român. Ademola Lookman, jucător cotat la 60 de milioane de euro, e gata să se despartă de Atalanta după trei sezoane. Mijlocaşul nigerian de 27 de […]