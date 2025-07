Valentin Mihăilă va încasa o sumă uriașă în primele 3 luni la Rizespor! Anunțul lui Giovanni Becali

00:30

Alex Dobre a fost la fel de ofensiv la finalul meciului precum în timpul partidei. Rapid a pierdut primele puncte ale acestui campionat, pe teren propriu, dar jucătorul giuleştenilor este mulţumit de rezultat. Mai mult, este extrem de satosfăcut de jocul echipei sale. Alex Dobre a vorbit şi despre conflictul cu Christensen, de la o […] The post Alex Dobre, ofensiv la finalul meciului! Ce spune despre conflictul cu Christensen: “Ne-am scuturat un pic” appeared first on Antena Sport.