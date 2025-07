S-au pus în vânzare biletele pentru prima parte a noii stagiuni, la Opera Națională București

11:40

Furtuna de cod roșu de joi a afectat 60 de localități din 14 județe și municipiul București. Au căzut 55 de copaci și 24 stâlpi de electricitate și s-au desprins acoperișurile a 83 de imobile. Imagini spectaculoase dintr-o benzinărie din Otopeni arată forța vijeliei. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a anunțat că a intervenit […]