Capitala sub cod roșu de caniculă. A fost emis un RO-Alert. Diseară ar putea ploua torențial

Liniile de tramvai 11, 41 și 44 vor avea un program de circulație mai lung duminică, 20.07.2025, pentru a asigura transportul spectatorilor de la meciul Rapid – CFR Cluj. Meciul este programat să înceapă pe Stadionul „Giulești" la ora 21:30. Orele de funcționare Potrivit unui comunicat de presă al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Transport Public București-Ilfov