Piedone, sub control judiciar. Ar fi „învățat“ hotelierii cum să „pregătească” bucătăria înainte de control

11:20

Debarcaderul Timpuri Noi a obţinut premiul la secțiunea „arhitectură construită / arhitectură și spațiul public”, în cadrul Galei Anuale de Arhitectură Bucureşti 2025. La secţiunea „arhitectură construită / arhitectură publică” a obţinut premiul clădirea Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, de pe strada Labirint. De menţionat sunt şi premiul obţinut de Facultatea de Horticultură, dar […] The post Arhitecţii debarcaderului Timpuri Noi, premiaţi la Anuala de Arhitectură Bucureşti appeared first on Buletin de București.