Sector 2 | Ateliere de creație și spectacole de magie în Parcul Morarilor, sâmbătă

Capitala și județul Ilfov se află marți sub cod roșu de caniculă. ISU București – Ilfov a emis un mesaj RO – Alert: evitați deplasările, expunerea la soare și efortul fizic intens desfășurat în exterior. De asemenea, ANM a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil și în București, valabil în intervalul 22 iulie, […]