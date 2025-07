Hulk Hogan a murit la 71 de ani! Legenda wrestling-ului a suferit un stop cardiac

08:30

Cosmin Contra a avut parte de o aventură nedorită în Arabia Saudită. Antrenorul de 49 de ani a fost dat afară de Al-Khoolod, la mai puţin de trei săptămâni după ce fusese numit în funcţie. Motivul pentru care fostul selecţioner a ajuns într-o asemenea postură este legat de situaţia de la clubul saudit, care a […]