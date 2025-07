Oscar Piastri, prima reacţie după pole-position-ul în cursa de sprint din Belgia: “Iubesc acest circuit”

22:40

Managerul general al celor de la FCSB, Mihai Stoica a vorbit despre interesul celor de la Dinamo pentru Marius Ştefănescu. Gigi Becali vrea să scape de jucător, chiar dacă a plătit 1,3 milioane de euro pe jucător în urmă cu un an. Acum, l-ar vinde şi cu 300.000 de euro celor de la Dinamo. Mihai […]