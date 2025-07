Jurnal Antena Sport | Dorit de Olympiacos, Dennis Man a discutat cu Mircea Lucescu despre viitorul lui!

08:30

Clubul înființat în 2017 de membri ai gărzii prezidențiale a debutat în UEFA Conference League, pe stadionul Franz Horr, din Viena. FC Spaeri, din Georgia, a jucat în deplasare cu mai cunoscuta Austria Viena și a pierdut, scor 0-2. Fischer (minutul 8) și Fitz (90), din penalty, au marcat pentru austrieci, care au avut peste […]