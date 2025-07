Detalii despre momentul uriaş prin care a trecut Simona Halep la Wimbledon 2025

19:30

Legenda wrestlingului Hulk Hogan a murit la 71 de ani, după ce a suferit un stop cardiac la locuinţa lui, a anunţat ediţia din SUA a The Sun. Hulk Hogan fusese internat în spital în urmă cu câteva săptămâni Gigantul wrestlingului a fost scos din casa sa pe o targă şi a decedeta la spital. […] The post Hulk Hogan a murit la 71 de ani! Legenda wrestling-ului a suferit un stop cardiac appeared first on Antena Sport.