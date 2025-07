Mihai Rotaru, reacţie spumoasă după FK Sarajevo – Universitatea Craiova 2-1: “Slava, Ucraina”

16:30

Starul suedez Viktor Gyokeres e noul jucător al lui Arsenal, a anunţat jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în transferuri. Toate documentele pentru transferul lui Gyokeres au fost întocmite, iar prezentarea oficială a atacantului suedez la Arsenal ar urma să fie făcută în 24 de ore. Gyokeres va fi jucătorul lui Arsenal, a anunţat Fabrizio Romano