Cine arbitrează FCSB – Shkendija, meciul care o poate trimite pe campioană în turul 3 preliminar UCL

19:40

Dorinel Munteanu ştie de ce are nevoie Juri Cisotti la FCSB. Fostul antrenor al Oţelului a oferit declaraţii despre fostul său elev şi a analizat prestaţiile lui din ultimele partide ale campioanei. FCSB se pregăteşte de duelul cu Farul, din Liga 1, duel care se va disputa sâmbătă, de la ora 21:30. Ulterior, campioana îşi […] The post Dorinel Munteanu ştie de ce are nevoie Juri Cisotti la FCSB: “Pot confirma asta” appeared first on Antena Sport.