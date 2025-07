Un alt prieten al lui Lionel Messi semnează cu Inter Miami! A lăsat o forţă a Europei pentru echipa americană

14:30

Juan Bauza a semnat cu noul său club, Atletico Nacional! Atacantul de 29 de ani al lui FCU Craiova va evolua sub formă de împrumut în acest sezon şi, dacă îi va convinge pe columbieni, aceştia vor avea drept la un transfer definitiv. Salariul pe care Bauza îl va câştiga în Columbia este de aproximativ […] The post Juan Bauza a semnat! Ce salariu va avea, de fapt, argentinianul appeared first on Antena Sport.