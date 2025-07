Cafeneaua BdB | Jeni Chiriac, psiholog, despre bullying: „Orice agresor testează mult gradul de vulnerabilitate al victimei”

08:00

Opt linii STB, vor fi deviate, duminică, 28 iulie, începând cu ora 07:00. Liniile 63, 104, 123, 205, 385, N101, N110 și N115 vor funcționa pe trasee modificate, pentru desfășurarea evenimentului "Summer in the city 2025", în cadrul căruia artistă Jennifer Lopez va susține un concert. Traseele pentru opt linii STB vor fi deviate ca