Încă un pas birocratic pentru construirea Drumului Radial 1, care ar urma să lege bulevardul Timişoara de A0

Revine codul portocaliu în Capitală. Avertizarea este valabilă în perioada 24 iulie, ora 10:00‑25 iulie, ora 10:00. Meteorologii precizează că, în sudul și vestul Olteniei, precum și în sudul și centrul Munteniei, valul de căldură va persista, va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.