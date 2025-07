Cele 22 de troleibuze noi vor circula pe linia 86. Mijloacele de transport vor ajunge in depoul Bucureștii Noi

08:10

Începând de sâmbătă, 26.07.2025, autobuzele liniilor 429, 432 și 433 vor opri, pe ambele sensuri de circulație, în noua stație „Industriilor”. Aceasta este situată pe Strada Industriilor, din comuna Chiajna. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus înființarea stației ca urmare a amenajării acesteia, de către Primăria Chiajna. CITEȘTE ȘI: METEO | Codul […] The post Autobuzele liniilor 429, 432 și 433 vor opri în noua stație „Industriilor” appeared first on Buletin de București.