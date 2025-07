Fază controversată în Oţelul – Dinamo! “Câinii” au cerut penalty la o intrare asupra lui Alex Musi

09:50

Constantin Popovici a obţinut duminică dimineaţă medalia de bronz la high-diving (27 m), la Campionatele Mondiale de nataţie din Singapore. Aceasta este a doua medalie la Mondiale, după aurul obţinut în 2023, la Fukuoka. La scurt timp după ce a cucerit medalia de bronz în Singapore, Constatin Popovici a oferit şi o primă reacţie. Aflat […] The post Constantin Popovici, după ce a cucerit bronzul la Mondialele din Singapore: “Am muncit mult pentru această medalie” appeared first on Antena Sport.