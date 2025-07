Zeljko Kopic: “E un moment greu”! Ce a spus despre starea lui Andrei Mărginean şi a lui Cătălin Cîrjan

11:20

Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian sunt jucătoarele care vor reprezenta România la Rogers Cup 2025, turneul feminin urmând să aibă loc la Montreal anul acesta. În primul tur de la Montreal, Gabriela Ruse o va întâlni pe Emma Răducanu, campioana din 2021 de la US Open. Jucătoarea cu origini în România traversează o […]