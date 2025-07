Barcelona, victorie pe terenul lui Vissel Kobe! Lamine Yamal, primul meci cu numărul 10. Marcus Rashford a debutat

19:30

Ianis Stoica a plecat în Portugalia pentru a semna cu noua echipă, Estrela. Mijlocaşul de 22 de ani s-a despărţit de Hermannstadt, sibienii urmând să încaseze aproximativ 1,3 milioane de euro în schimbul său. Ianis Stoica speră să se acomodeze cât mai repede la noua echipă. Liga Portugal, campionatul în care va evolua internaţionalul român […]