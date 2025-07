BASF Coatings, parteneriat strategic cu Toyota Motor Europe

20:00

O combinație electrizantă: producătorul de anvelope premium Hankook echipează din fabrică noul Porsche Macan cu Ventus S1 evo 3 ev. Potrivit unui comunicat transmis redacției, aceste anvelope de vară aduc cea mai nouă tehnologie pe carosabil, pe puntea din față fiind montată dimensiunea 235/55R20Y XL iar pe cea din spate 285/45R20Y XL, cu marcajul „NE0" […]