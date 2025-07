Primul autobuz electric din cele 30 contractate de Primăria Oradea, livrat

10:00

Lanțul de magazine elvețian Migros Ostschweiz operează două camioane Iveco S-eWay FCEV, alimentate cu hidrogen, pentru livrări de produse proaspete. Elveția este una dintre țările cu cea mai mare rată de implementare a camioanelor electrice. Anul trecut, dintre vehiculele noi de peste 3,5 tone vândute acolo, aproape 12% au fost electrice. De asemenea, Elveția are […]