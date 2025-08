Sezamo anunță o creștere de peste 20% a vânzărilor la bere

12:20

Patronatul Industriei de Celuloză și Hârtie (ROMPAP) atrage atenția asupra riscurilor majore care planează asupra viitorului industriei hârtiei și cartonului din România. Două vulnerabilități sistemice afectează grav competitivitatea acestei ramuri strategice: costurile energetice excesive și exporturile masive de maculatură, care privează producătorii locali de o resursă esențială, precizează patronatul, care reprezintă 23 de companii din […] The post Ambalajele „made in Romania”, sub presiunea scumpirii energiei appeared first on ZIUA CARGO.