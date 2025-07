Quartz Matrix lansează QASSET, aplicație software pentru managementul activelor (P)

15:20

"M-am schimbat mult de când ai plecat de acasă, iubita mea. Mă gândeam adeseori că Dumnezeu mi-a oferit această binecuvântare de a te întâlni, pe tine, o femeie atât de frumoasă, atât de dulce, de minunată, de înțelegătoare iar eu, ca un prost, n-am deschis ochii la timp, n-am știut să mă port cu o bijuterie ca tine... Crede-mă, sunt alt om azi. Nu mai sunt același pe care tu l-ai cunoscut cândva. Sufăr cumplit pentru nesăbuința de a mă fi purtat ca un neghiob cu tine. Dragostea, de cele mai multe ori, te face să te porți prostește. Am greșit dar și tu ai greșit, așa e când iubești. Săptămâna trecută am avut un moment nebunesc, am vrut să mă sinucid. Nu, nu pot trăi fără tine. Dacă nu te întorci la mine, să știi că am s-o fac, am să-mi pun capăt zilelor. Viața pentru mine nu mai are sens."